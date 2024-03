Elizabeth Tamang Lama Huck: Er rief mich aus der Dunkelheit

Der Untertitel zu diesem Buch lautet: „Eine Tochter des Himalayas findet Jesus“ und nimmt uns damit hinein in die Geschichte von Elizabeth Tamang Lama Huck, die in Nepal geboren und in Bhutan aufgewachsen ist. Eine sehr zu Herzen gehende Biografie von einem kleinen unerwünschten Mädchen hin zu einer reifen begnadeten Frau. Elisabeth er­zählt, was es heißt, als Mädchen in eine nepalesische Familie hineingeboren worden zu sein. Von ihrer harten und schweren Kindheit. Bildung für Mädchen wurde nicht für wichtig erachtet, aber sie lechzte danach und dank ihrer älteren Schwester konnte sie zur Schule gehen. Sie erzählt, wie zuerst ihre älteren Schwestern zu Gott fanden, von seinen Wun­dern bis dahin, dass auch sie selbst Jesus als ihren Herrn anerkannte. Wie sich ihr Leben und das ihrer Familie änderte, als sie alle Christen wurden.

Eindringlich und authentisch schildert Elizabeth ihre Erfahrungen. Sie beschreibt die Dis­kriminierung, die sie als Angehörige einer ethnischen Minderheit erlebte, die Strapazen ihrer Flucht aus Bhutan, die Lebensbedingungen in Nepal und Bhutan und die Herausfor­derungen, mit denen sie in Deutschland als Einwanderin konfrontiert war.



Das Buch ist aber nicht nur eine Leidensgeschichte, sondern auch ein Zeugnis der Hoff­nung und des Sieges. Elizabeth erzählt, wie der Glaube ihr Leben und sogar das ihrer ganzen Familie veränderte und ihr die Kraft gab, die Widrigkeiten zu überwinden. Sie be­schreibt die Liebe und Unterstützung, die sie von ihrer Familie und ihrer Gemeinde erfuhr, und die Freude, die sie in ihrem neuen Leben in Deutschland fand. Ergänzt wird ihre Erzählung durch einen kleinen Bildteil in der Mitte des Buches, der uns Elizabeth und ihre Familie nochmals besonders nahebringt.

In dieser Geschichte habe ich einiges über Nepal lernen dürfen. Als sehr hilfreich habe ich es dabei empfunden, dass in den laufenden Text Erklärungen eingearbeitet wurden, die spezielle Begriffe zu ihrem Glauben des „Volksbuddhismus“ (eine Mischung aus Buddhis­mus, althergebrachten Bräuchen und Ur-Religionen sowie animistische und schamanische Traditionen aus Tibet) sofort nahe am Text erklären.



Ich habe diese Biografie mit Freude gelesen und möchte sie all jenen ans Herz legen, die mehr über den Buddhismus erfahren möchten, die Anstrengungen, um die Gunst der Göt­ter zu gewinnen, den Glauben an gute und böse Geister und im Gegensatz dazu die be­freiende Botschaft unseres Herrn Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat, um uns von der Dunkelheit ins Licht zu führen.

