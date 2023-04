Eva-Maria Admiral: Es ist nie zu spät, befreit zu leben

Gehörst du zu den Menschen oder kennst du Menschen, die immer wieder die gleichen Fehler machen, in die gleichen, zerstörerischen oder selbstverletzenden Verhaltens- und Denkmuster zurückfallen? Wut und Aggressionen kommen zum Vorschein. Woran kann das liegen?

Werbung

Es gibt viele Menschen, die in ihrem Leben ein mehr oder weniger großes Trauma erlebt haben: Zu wenig Liebe und Geborgenheit, ungerechte Behandlung, Mobbing, Misshandlung, Missbrauch, Krieg, Unfälle, Tod, Verlust, Krankheit, Vergewaltigung und vieles mehr. Wie kann der Mensch trotz seiner Vergangenheit ein glückliches Leben führen?

Die Autorin Eva-Maria Admiral möchte Menschen mit ihrem Buch helfen, ein Trauma zu erkennen und zu bearbeiten. In 18 Schritten leitet sie die Leserin oder den Leser an, sich dem Trauma zu stellen und die eigenen Denkmuster zu ändern. Denn was man über sich selbst, über Gott und die Welt glaubt, lenkt die eigenen Entscheidungen.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt ist die Aussöhnung mit der Vergangenheit. Sie argumentiert gegen Perfektionismus und selbstzerstörerische Gedanken und für ein Leben in der Gegenwart.

Jedes Kapitel enthält wertvolle psychologische Informationen und erzählt von Erlebnissen der Autorin, die selbst viel Leid erfahren hat. Es endet mit Übungen und Experimenten sowie zahlreichen Reflexionsfragen zum jeweiligen Thema.

Das Buch sollte zusammen mit einem Notizbuch und einem Stift gelesen werden. Denn die vielen Fragen, die die Schauspielerin Eva-Maria Admiral an die Leserinnen und Leser stellt, sind sehr tiefgehend und die Antworten darauf fordern intensiveres Nachdenken. Oberflächliches Lesen reicht nicht aus.

Ich habe das Buch als sehr hilfreich empfunden. Meine Traumata waren nicht so heftig, haben aber trotzdem immer mein Handeln beeinflusst. Es ersetzt keine Psychotherapie, Seelsorge oder Beratung bei schweren Traumata. Aber es führt zu Selbsterkenntnis und bei „leichteren Fällen“ ist es eine große Hilfe. Auch hilft das Buch, Menschen mit Traumata besser zu verstehen und zu sehen, warum diese Menschen so handeln.

Eva-Maria Admiral schreibt klar und verständlich. Die Übungen sind leicht nachzuvollziehen, einleuchtend und hilfreich. Sie ermutigen jeden, der sich als Opfer sieht, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich von seiner Opferrolle zu verabschieden. Das Buch kann alleine oder im Rahmen einer Selbsthilfegruppe gelesen werden oder auch von Menschen, die mit traumatisierten Personen zu tun haben.

Von Brigitte Keune

Leseprobe (PDF)