Eva Smutny: Ganz. Einfach. Bibel.

Manchmal fällt Bibellesen schwer. Egal, ob ich zum ersten Mal einen Blick in das Buch der Bücher werfe oder schon jahrelang darin geübt bin. Die Worte erreichen meinen Kopf, aber nicht mein Herz. Fehlersuche bei mir. Was mache ich falsch? Warum tut sich da nichts? Wie gehe ich damit um?

Die Bibel links liegen lassen? Auf keinen Fall! Eva Smutny kennt diese Erfahrung aus ihrem geistlichen Leben und hat in diesem Buch 20 Wege beschrieben für „die, die schon so oft angefangen haben, aber es nie durchgehalten haben“, in der Bibel zu lesen.

Was ist das Geheimrezept der Autorin? Druck rausnehmen und Kopf in die Bibel stecken! Die Autorin vergleicht das Erkunden der Bibel außerdem mit dem Eintauchen in einen Wald: „Dem Ziel, den Wald so gut wie möglich zu erkunden, kommt man mit jedem Besuch im Wald näher.“

Dass es nicht gleich einem Theologiestudium bedarf, um die Bibel zu erkunden, zeigt die Autorin mit ihren selbsterprobten Wegen, die auch für den Religionsunterricht, die Jugend- oder Konfi-Arbeit anwendbar sind. Ob bestimmte Markierungstechniken, das Sammeln von thematisch relevanten Bibelstellen und Geschichten, selbsterstellte Listen, Window Color, Bibellose oder Verse fürs Bad: Eva Smutny gelingt es mit ihrem Buch, (gedankliche) Hürden vor dem Bibellesen abzubauen und zu einer kreativen, alltagsnahen Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes einzuladen.

„Ganz.Einfach.Bibel.“ motiviert selbst zum Schatzsucher zu werden und so Freude am Lesen der biblischen Texte zu finden. Passende, ausdrucksstarke Bilder – sowohl aus dem Wald als auch von der Beschäftigung der Autorin mit der Bibel, tragen zum positiven Gesamteindruck des Buches bei.

Von Andreas Schmierer

Leseprobe (PDF)