Henok Worku: Jung sterben

Wow – was für ein Titel! Schreckt der nicht erstmal ab? Ist das durchgestrichene Wort „sterben“ nur der Eyecatcher, der die potenziellen Leser aufmerksam werden lässt? Oder hält der Titel, was er verspricht – nämlich eine kontroverse Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir ganz für Jesus leben und unser altes Ich hinter uns lassen können?

Henok Worku hat in seinem jungen Leben viel erlebt und viel bewegt. Das ist absolut außergewöhnlich und spannend zu lesen. Die einzelnen Kapitel widmen sich klar und deutlich herausfordernden Themen wie: „Jung abgelehnt – sieht Gott mich?“ oder „Bist du nicht abhängig?“. Dazu gibt es Aufgaben am Ende eines Kapitels sowie Berichte anderer interessanter Leute, die Besonderes mit Gott erlebt haben.

Bei der überschaubaren Länge von 176 Seiten kann natürlich nicht jedes der eigentlich tiefgehenden Themen ausführlich behandelt werden. Es sind die Basics, die angesprochen werden, ergänzt mit biblischen Berichten und persönlichen Erfahrungen. Das führt zu einer gewissen Oberflächlichkeit, die für junge Leser und Leserinnen passend sein mag, die tatsächlichen Herausforderungen aber nicht unbedingt ergreift. Wie lebe ich relevant, wenn ich die meiste Zeit in der Schule sitze und mich klein und unbedeutend fühle? Wie überwinde ich Minderwert oder Passivität, wenn „da draußen“ schon so viele tolle Leute mit Jesus Großes tun – in meinem kleinen Kaff aber nicht viel los ist oder ich nicht das Gefühl habe, von Jesus speziell berufen zu sein?

Für meinen Geschmack bleiben zu viele relevanten Fragen offen. Trotzdem greift das Buch eine Menge guter und wichtiger Themen auf und motiviert zum Handeln. Um wirklich zum Handeln zu kommen, sollte das Buch durch einen guten Jugendkreis, eine engagierte Gemeinde oder eine Bibelschule ergänzt werden. Wie das „Jesus in mir“ konkret gelebt werden kann, ist sonst für den einzelnen Jugendlichen ohne Austausch eine Spur zu „übermenschlich“.

Von Beate Tumat

