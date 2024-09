Inge Tempelmann: Religiöser Missbrauch

Von Marianne Müller

Eine persönliche Beziehung mit dem liebenden Schöpfer des Universums ist das Beste, was ein Mensch erleben kann. Die Sehnsucht nach etwas Höherem steckt in uns allen. Doch manchmal wird dieses Verlangen ausgenutzt, bewusst oder auch unbewusst. Menschen werden durch Religion geknechtet, verletzt und traumatisiert.

In diesem umfassenden Handbuch erläutert die psychologische Beraterin und Referentin Inge Tempelmann die vielen verschiedenen Facetten von religiösem Missbrauch. Sie ist selbst eine Betroffene, die einen langen Heilungsweg hinter sich hat. Deshalb sind ihre Worte voller Mitgefühl und Verständnis.

Zuerst erklärt die Autorin was religiöser Missbrauch ist und wie sich dieser in der Geschichte der Kirche geäußert hat. Anschließend zeigt sie, wie Missbrauch aussieht und was einen Menschen dafür anfällig macht. Zum Schluss nennt Inge Tempelmann viele Wege zum Heilwerden. Das Buch schließt ab mit einem Fragebogen zur Selbsteinschätzung, mehreren Erlebnisberichten, vielen Literaturhinweisen und einigen anderen Ressourcen.

Der Schreibstil ist eher wissenschaftlich und anspruchsvoll, doch das Buch enthält auch viele Erlebnisberichte, die das Geschriebene veranschaulichen. Der Inhalt ist sowohl für Betroffene als auch für Therapeuten, Pastoren und Gemeindeleiter relevant. Hilfreich ist, dass die Autorin viele Aspekte rund um das Thema beleuchtet. So schreibt sie beispielsweise über biblische Leiterschaft, über den Umgang mit Frauen in Gemeinden oder über religiöse Sucht und eröffnet so neue Perspektiven und Sichtweisen.

Auch wenn die Autorin hier über religiösen Missbrauch aufklärt, steht ein lebendiger Glaube im Mittelpunkt dieses Buches. Dieser Glaube ist allerdings von Freiheit und eigener Verantwortung gekennzeichnet, nicht von Manipulation oder der Verherrlichung von Führungspersonen. Gleichzeitig stellt sie jedoch auf verständnisvolle Weise fest, dass es Zeit braucht, bis Wunden geheilt sind, und dass ein verletzter Mensch darum nicht zurück in eine christliche Gemeinschaft gedrängt werden sollte.

Fazit: Ein wertvoller und umfassender Ratgeber für Menschen, die von religiösem Missbrauch betroffen sind oder sich nicht sicher sind, ob das, was sie erleben, in eine ungesunde Richtung geht. Gemeindeverantwortliche, Seelsorger und Angehörige profitieren jedoch mit Sicherheit auch von diesem einfühlsamen und informativen Buch, das über die verschiedenen Formen des Missbrauchs aufklärt und praktische Hilfen zur Heilung vorschlägt. Sehr empfehlenswert! Ein wertvoller und umfassender Ratgeber über destruktive Prägungen und Machtverhältnisse in christlichen Gemeinden.

Leseprobe