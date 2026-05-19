Jayne Schofield: Meine bunte Pop-Up-Bibel

Diese herzallerliebste Kinderbibel hält, was der Titel verspricht. Die Farben- und Formenvielfalt ist kaum zu überbieten. Robust und hochwertig verarbeitet, erweckt sie bekannte Geschichten der Bibel zum Leben. Auf sieben Pop-Up-Seiten befinden sich kindgerecht, liebevoll illustriert und geschrieben, die üblichen Verdächtigen wie Jona, Noah. Aufgrund der hohen Qualität hält das Buch auch neugierigen Kinderhänden stand.

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Zusätzlich zum Pop-Up-Effekt gibt es unzählige Details, die die Vorlesenden zu einer ausführlichen Kommunikation mit den Kindern verleiten. Deshalb verführt die Lektüre, auch wenn sie nur sieben Seiten hat, durchaus zum längeren Verweilen. Bei jedem Lesen ergeben sich neue Nuancen des gemeinsamen Entdeckens mit den kleinen Zuhörern. Der aufgrund der robusten Ausführung gerechtfertigte Preis favorisiert dieses Kleinod nicht unbedingt als Mitbringsel für die Geburtstagsparty. Doch Eltern, Großeltern und anderen Geneigten wird ein geeignetes Instrument zum Vorlesen und Verschenken an die Hand gegeben, sich gemeinsam mit Vorschulkindern haptisch und kognitiv mit den Inhalten der Bibelgeschichten auseinanderzusetzen.

Von Hans-Georg Wigge

Leseprobe (PDF)