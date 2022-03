Julie Klassen: Gestrandet in Cornwall

England, Cornwall, Anfang des 19. Jahrhunderts. Die hübsche Laura lebt seit dem plötzlichen Tod ihrer Eltern bei ihrem Onkel in der Nähe der Küste. Immer wieder kommt es dort an den gefährlichen und zerklüfteten Felsen zu tragischen Schiffsunglücken.

In einer besonders stürmischen Nacht zerschellt ein weiteres Schiff in der aufgewühlten Brandung. Die gesamte Besatzung stürzt ins Meer und ertrinkt. Nur ein Mann wird schwerverletzt an den Strand gespült. Laura nimmt sich seiner an und pflegt den Fremden hingebungsvoll gesund.

Wer ist dieser Fremde? Welches Geheimnis umgibt ihn? Als dann überraschend noch ein weiterer Schiffbrüchiger dieses Schiffes auftaucht, gerät nicht nur Laura in Lebensgefahr.

Dieser abenteuerliche Liebesroman spielt während des englisch-französischen Krieges zur Zeit Napoleons an der Nordküste Cornwalls mit den Ortschaften Padstow und Trebetherick und den Kanalinseln. Vor den Augen des Lesers entsteht die raue Landschaft dieses Küstenabschnittes. Auch einige historische Figuren werden in die ansonsten fiktive Geschichte eingewoben, wie zum Beispiel der Schmuggler Tom Parson und der englische, auf Jersey stationierte Offizier Philippe d’Auvergne, der einen Spionagering leitete.

Die Protagonistin Laura ist Christin und nimmt ihren Glauben wirklich ernst. In unaufdringlicher Weise wird in diesem Roman das Evangelium verkündet. Es fließt einfach und konstant in die Geschichte ein, bestimmt Lauras Handeln und Reden. Auch einige andere Personen sind gläubig.

Dieses Buch ist ein christlicher Roman, den romantische Frauen jeden Alters gerne lesen werden. Es handelt sich um seichte Unterhaltungslektüre. In keiner Weise kommen die Lebensbedingungen Anfang des 19. Jahrhunderts zur Sprache. Hunger, Armut, Arbeitslosigkeit, existenzielle Not, Tod und Krankheit verlieren ihre Schrecken.

Die Geschichte bleibt an der Oberfläche. Alle sind glücklich, alle vergeben sich, alle lieben sich und auch für die Bösewichte gibt es ein Happy Ende und Versöhnung. Auch beim Leser fließen Tränen.

Das Hardcover ist stabil, die Seiten fest, die Schrift gut lesbar, das Titelblatt ein bisschen kitschig, aber passend zum Inhalt. Ein netter Schmöker für ein verregnetes Wochenende.

Von Brigitte Keune

Leseprobe (PDF)