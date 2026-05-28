Lilia Gärtner: Grow Inside Grow Outside

In ihrem Buch „Grow Inside Grow Outside. Eine Reise in ein sinnerfülltes Leben“ nimmt Lilia Gärtner die Leser von Anfang an mit hinein in ihre persönliche Lebensreise, die in Kasachstan von beschwerlichen Umständen geprägt war; und die Umsiedlung im Kindesalter nach Deutschland. Die Umstellung auf ein neues Land und Kultur und auch schwierige familiäre Verhältnisse fordern sie heraus. Als sie durch eine Freundin eine christliche Gemeinde kennenlernt, betet sie und erlebt die Gegenwart Gottes, und Jesus Christus wird das Fundament ihres Lebens. Mit ihm findet sie ihre große Liebe, gründet eine Familie, bearbeitet aber auch ihre Traumata, findet ihre Identität und den Mut, ihre Talente für Gott zu nutzen.

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Ausgehend von Themen ihrer eigenen Lebensgeschichte wendet sich die Autorin an ihre Leser und ermutigt sie durch Übungen, ihre eigenen Lebensthemen anzugehen und ihre Identität im dreieinigen Gott festzumachen, was auch durch die biblischen Texte und Geschichten, die sie anführt, bekräftigt wird.

Das Buch hat eine sehr ansprechende Aufmachung. In Ergänzung zum Text gibt es Illustrationen zum Thema Wachstum und auch QR-Codes für passende Musik zum jeweiligen Thema. Der Titel des Buches ist sehr passend gewählt und ist im Inhalt des Buches zu erkennen.

Das Wachstum der Autorin begann damit, dass Gott ihr die Kraft gegeben hat, trotz der Schwierigkeiten in ihrem Leben nach vorne zu sehen und heute ihre Talente als Autorin zu nutzen. Lilia Gärtner ist es ein starkes Anliegen, dass ihre Leser Wachstum im Leben erfahren.

Es ist ein Buch, das berührt und inspiriert.

Von Damaris Kümmerle

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