Markus & Katharina Freudiger: Wo Jesus barfuss geht

Was treibt zwei junge Christen an, sieben Jahre lang unter den Ärmsten der Armen in den Slums von Kolkata (bis 2001 Kalkutta) zu leben? Wen zieht es zu Armut, Dreck, Elend, Hoffnungslosigkeit statt zu lockender Karriere, verbunden mit Wohlstand, in einem der reichsten Länder der Erde? Ein Eintauchen in kulturellen Relativismus, erschütternde aber auch hoffnungsvolle Lebensgeschichten, Zeugnisse, Gebetserhörungen, Erfolgsstorys und vieles mehr erwartet den Leser.

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Alles beginnt in einem kleinen Ort in der Schweiz. Der Weg der beiden miteinander startet in einer christlichen Jugendgruppe. Markus wird auf seinen Indieneinsatz in Papua-Neuguinea von Gott vorbereitet, Katharina in der Elfenbeinküste, doch beide mit dem für sie konkreten Ruf Gottes, nach Kolkata zu gehen.

Erstaunt stellen sie fest, dass die Slums von Kolkata keine feste Größe der missionarischen Bemühungen der christlichen NGOs sind. Der Kulturschock ist groß. Kolkata ist der Todesgöttin Kali geweiht und die dunklen Mächte scheinen geistlich und körperlich in den Slums spürbar zu sein. Die Zustände dort spotten jeder Beschreibung.

Wie ein roter Faden zieht sich die unfassbare Geschichte von Jaya, dem Mädchen aus dem Slum, durch das Buch. Sie entwickelt sich von Kindheit an in den nächsten Jahren zum Dreh- und Angelpunkt für das nachhaltige, bis heute agierende Textilunternehmen ConneXions …

Ohne jeden Armutsvoyeurismus liest sich diese Biografie flüssig, spannend und packend, was der professionellen Unterstützung des bekannten freischaffenden Journalisten und Autors Daniel Gerber und dessen flotter Feder geschuldet ist. Der Aufbau eines Spannungsbogens zum Ende jeden Kapitels macht Lust auf mehr.

15 Kapitel, Epilog und Nachwort vermitteln einen Eindruck einer Gesellschaft, die althergebracht, glaubensbasierend von Unterdrückung, Unrecht und tief verwurzeltem Patriarchat kündet. Wer nach dem Lesen der Geschichte von Jayas Kolkata verstummt, weil er glaubt, es gibt keinen tieferen Abgrund der Ausgegrenztheit, der darf im letzten Drittel des Buches Markus Freudiger in die Lepraabgründe Indiens begleiten.

Nach einer kurzen Atempause der Besinnung wird die Lepra Mission in Indien, deren Geschäftsführer Markus mittlerweile ist, der nächste Schritt. Katharina legt in ihrer Heimat als Kindergärtnerin und Mutter von zwei Kindern das Fundament für eine Welt, wie Gott sie meint. Eine Biografie, die vom Tropfen auf dem steinharten Boden für Christen erzählt, der diesen durch Nächstenliebe und Barmherzigkeit auf Augenhöhe stellenweise fruchtbar werden lässt. Nachahmenswert, beeindruckend, anders funktionierend und nachhaltig.

Leseprobe (PDF)

Von Hans-Georg Wigge