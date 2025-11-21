Jesus.de unterstützen!
Verlag: Hänssler Verlag
Seitenzahl: 112
ISBN: 9783775162586

Nicola Vollkommer: Tamar

Nicola Vollkommer erzählt in „Tamar – Wie Gottes Berufung dem Leben Bedeutung gibt“ einen Teil der Bibel ganz neu. Zumindest für mich.

Einmal im Jahr lese ich die Bibel von vorne bis hinten und natürlich kenne ich auch die Geschichte um Joseph und seine Brüder. Aber besonders über Juda habe ich mir nie viele Gedanken gemacht. Unbequemer Zeitgenosse.

Ich fand aber schon immer Tamars Aktion irgendwie cool, die sie mit Juda abgezogen hat. Aber auch hier habe ich nie weitergeforscht oder auch nur länger drüber nachgedacht. Die Autorin geht in die Tiefe und erzählt Tamars Geschichte mit allen bekannten Details. Viele davon waren mir nicht bewusst oder ich habe sie schlichtweg überlesen.

So schnell verblassen die Randfiguren, obwohl sie doch eine wirklich wichtige Rolle spielen.

Nicola Vollkommer erzählt aber nicht einfach nur Tamars Geschichte. Sie gibt dem Leser Erklärungen und Details an die Hand, die man benötigt, um Tamars Situation und Denkweise zu verstehen. Zwischendurch gibt es fiktive Gespräche zwischen den Figuren, die sie greifbarer wirken lassen und die Geschichten mehr in unser Leben rücken.

von Wiebke Neubacher

Leseprobe (PDF)

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autorin führt den Leser mit einer Prise Humor, guter Recherche und einem tollen Schreibstil in Tamars Geschichte hinein und zeigt sehr gut auf, wie wichtig es ist, Mut zu haben und Gottes Berufung mit Vertrauen zu folgen. Ein tolles Buch, welches die Perspektive auf eine der wichtigen Randfiguren verschiebt.
5

