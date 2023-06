Nicole Heymann: Weltgestalter

Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist momentan in aller Munde. Begriffe wie Umweltschutz, Bioprodukte und Fairtrade sind geläufig und werden immer beliebter. Autorin Nicole Heymann zeigt in ihrem Buch „Weltgestalter“, wie wir Menschen mit unserem Schöpfer, unseren Mitmenschen und der Natur verbunden leben können. Ihrer Meinung nach hat Gott jedem Menschen einzigartige Fähigkeiten und Potenzial geschenkt, um unsere Welt positiv zu gestalten.

Werbung

In „Weltgestalter“ geht Heymann in einem angenehm zu lesenden Schreibstil auf zwei große Themen ein. Sie beschreibt zum einen, wie wir „Gottes Welt gestalten“ können und zum anderen, wie wir ganz konkret „Weltgestalter im Alltag“ sein können – und zwar ganz ohne Druck, sondern in absoluter Freiheit.

So erklärt die Autorin im ersten Teil des Buches viele Grundlagen, die einen Weltgestalter ausmachen. Zum Beispiel, wer wir sind und welchen Bezug wir zu Gott haben. Im zweiten Teil wird sie dann sehr praktisch und nimmt Bezug auf Themen wie Familienleben, Arbeit und Umweltschutz. Zahlreiche Bibelstellen setzen ihre Gedanken in einen christlichen Kontext. Alltagsbeispiele laden zum Entdecken, Weiterdenken und Gestalten ein. Aufgelockert wird der Text durch Grafiken, Zeichnungen und Comics.

Interessant und lehrreich finde ich die grünen Kästen im Buch. Dort werden Begriffe wie Zivilgesellschaft, Mikrobiom oder Greenwashing erklärt. Beim Lesen des Buches habe ich viel gelernt. Heymann schneidet eine Menge Themen an, unter anderem die fünf Sprachen der Liebe oder die vier Bindungsstile. Einige Themen haben mich persönlich so neugierig gemacht, dass ich im Internet nach weiteren Informationen gesucht habe. Dabei bin ich bei YouTube auf eine Predigt der Autorin zum Thema des Buches gestoßen und habe ihre Website entdeckt.

Von Natalie Freising

Leseprobe (PDF)