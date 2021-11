Oskar König: 24x Weihnachten neu erleben

Im letzten Jahr war die überkonfessionelle Aktion „24x Weihnachten neu erleben“ ein riesiger Erfolg. Die Kampagne soll helfen, Weihnachten in seinen biblischen Bezügen kennenzulernen. 2021 wurde sie nochmals erweitert: Neben einem Adventskalender gibt es auch ein vertontes Hörbuch.

In 24 Abschnitten, die als tägliches Türchen einen Blick hinter das Geheimnis von Weihnachten werfen, werden Maria, Josef, die Hirten und Co. vorgestellt, alte Weihnachtstraditionen ausgegraben sowie die Geschichte vom verdutzten Josef bis zum seligen Simeon erzählt. Warum feiern wir Weihnachten? Und was hat das mit mir zu tun? – Diese Fragen beantwortet das Buch leicht verständlich und nachvollziehbar.

Beim Autorenname Oskar König bin ich hängengeblieben, weil ich ihn nicht kannte – und sogleich schmunzelte, als ich verstand, dass Oskar ein Pseudonym ist und wir als Christen Teil einer königlichen Familie sind. Eine gelungene Pointe!

Was mir gut gefallen hat: Trotz der vielen verschiedenen Themen und Impulsen hat das Buch einen roten Faden. Das macht es auch für Leser interessant, die nicht jeden Tag ihre Nase in ein Buch stecken oder gezielt Texte lesen wollen.

Gestört haben mich teilweise die sehr langen, hevorgehobenen Callout-Zitate, die nicht immer aussagekräftig genug waren, um sie so herauszuheben.

Als missionarisches Geschenk für Nachbarn, Arbeitskollegen oder für die eigene Lektüre zu Hause (oder im Hauskreis) ist das Buch eine prima Sache. Zahlreiche Gemeinden nutzen auch das Kampagnen-Material auf der Homepage der Aktion, um eine Predigtreihe zu starten und es als Kinder- und Jugendgruppenmaterial zu nutzen.



Von Andreas Schmierer

Leseprobe (PDF)