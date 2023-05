Robert Whitlow: Die Entscheidung

Der arabisch-israelische Privatagent Daud bekommt vom CIA den Auftrag, einen zwielichtigen russischen Wissenschaftler in Ägypten aufzusuchen und außer Landes zu bringen. Dabei kommt es zu einem Schusswechsel und Dauds Identität wird aufgedeckt. Er gerät in den Fokus einer extremistisch-islamischen Terrorzelle, die von Katar aus operiert. Jetzt ist er seines Lebens nicht mehr sicher. Selbst in Amerika werden er und seine Frau Hana bedroht.

Dieser fesselnde Roman spielt in mehreren Ländern – Ägypten, Amerika, Israel, Katar. Die Leserinnen und Leser erfahren einiges über die aktuellen Konflikte in Nahost, wobei man schnell merkt, dass die Geschehnisse aus amerikanischer Sicht gesehen werden. Denn die Bösen sind islamistische Terroristen aus Katar, die Guten sind israelisch-christliche Araber, die in Amerika leben.

Die Protagonisten sind Christen, die eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Hana steht oft mitten in der Nacht auf und betet. Sie ist eine sehr spirituelle Frau, die oft im Gebet Eingebungen und Prophetien hat. Der Roman folgt einer klaren Linie. Der Mann ist das Oberhaupt der Familie, beschützt diese. Die Frau ist die Gefährtin ihres Mannes und unterstützt ihn in allen Dingen. Beide hören aufeinander und sorgen füreinander. Der Mann begibt sich in Gefahr, kämpft für das Gute. Und die Bösen sind richtig böse.

Das Buch lässt sich unter „leichter Freizeitlektüre“ einordnen. Als Israel-Thriller würde ich es nicht bezeichnen, auch wenn es spannend geschrieben ist und ein paar Mordanschläge und Terroristen darin vorkommen. Das Cover beschreibt sehr gut den Inhalt: die sanfte Landschaft mit Blick aus einer Höhle auf die untergehende oder aufgehende Sonne. Es ist ein durch und durch christliches Buch, geeignet für Urlaub oder Krankenhausaufenthalt. Ein bisschen klischeehaft, aber nett.

Von Brigitte Keune

