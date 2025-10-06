Sabine Dittrich: Noch 24 Kilometer bis Weihnachten

Jedes Jahr wieder überraschend früh und arbeitsreich holt uns die Adventszeit ein. Vollgestopft mit schönen und pflichtbewussten Terminen droht sie uns die Freude auf das Fest zu ersticken. Sabine Dittrich lädt in „Noch 24 Kilometer bis Weihnachten“ zu 24 Verschnaufpausen im Advent ein. Es ist ein Buch, das zum Mitmachen auffordert; es lässt sich nicht nur in einigen Minuten als kurzer Leseimpuls abhaken.

Schon die Ausmalseiten an jedem Tag helfen, die Gedanken um das jeweilige Thema kreisen zu lassen – aber auch die Inhalte der Texte sind thematisch bunt gemischt. Ein Buch, das die Vorfreude auf Weihnachten aus verschiedenen Blickwinkeln wieder weckt. Sabine Dittrich wandert gerne – aber auch, wer das nicht gerne tut, wird hier abgeholt, Schritte der Vorbereitung auf das Ziel Weihnachten zu gehen – und es dabei ganz neu zu entdecken.

von Annegret Sarembe

Leseprobe (PDF)