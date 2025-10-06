Jesus.de unterstützen!
Verlag: Neufeld Verlag
Seitenzahl: 120
ISBN: 9783862561940

Jetzt bestellen >

Sabine Dittrich: Noch 24 Kilometer bis Weihnachten

Jedes Jahr wieder überraschend früh und arbeitsreich holt uns die Adventszeit ein. Vollgestopft mit schönen und pflichtbewussten Terminen droht sie uns die Freude auf das Fest zu ersticken. Sabine Dittrich lädt in „Noch 24 Kilometer bis Weihnachten“ zu 24 Verschnaufpausen im Advent ein. Es ist ein Buch, das zum Mitmachen auffordert; es lässt sich nicht nur in einigen Minuten als kurzer Leseimpuls abhaken.

Werbung

Schon die Ausmalseiten an jedem Tag helfen, die Gedanken um das jeweilige Thema kreisen zu lassen – aber auch die Inhalte der Texte sind thematisch bunt gemischt. Ein Buch, das die Vorfreude auf Weihnachten aus verschiedenen Blickwinkeln wieder weckt. Sabine Dittrich wandert gerne – aber auch, wer das nicht gerne tut, wird hier abgeholt, Schritte der Vorbereitung auf das Ziel Weihnachten zu gehen – und es dabei ganz neu zu entdecken.

von Annegret Sarembe

Leseprobe (PDF)

ZUSAMMENFASSUNG

Dieses Buch kann man jedes Jahr wieder neu aus dem Bücherkorb nehmen und sich an die Hand nehmen lassen, im Advent die Pausen der Besinnung nicht nur zu planen, sondern in die Tat umzusetzen. Ein kleines Buch voller guter Impulse!
5

Du hast Lust zu lesen? Dann bewirb dich für unser Team der ehrenamtlichen Rezensenten.

Mehr Büchertipps

>> Alle Büchertipps <<

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Dieses Buch kann man jedes Jahr wieder neu aus dem Bücherkorb nehmen und sich an die Hand nehmen lassen, im Advent die Pausen der Besinnung nicht nur zu planen, sondern in die Tat umzusetzen. Ein kleines Buch voller guter Impulse!Sabine Dittrich: Noch 24 Kilometer bis Weihnachten

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.