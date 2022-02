Sarah Young: Ich bin bei dir – Mit wahren Geschichten

Dieses Andachtsbuch ist etwas ganz Besonderes. Sarah Young, die Autorin, schreibt tägliche Andachten aus der „Jesus-Perspektive“. So lässt sie Jesus zum Beispiel sagen: „Komm zu mir, ich will der Mittelpunkt deines Denkens sein“, oder „Nichts kann dich von meiner Liebe trennen“. Es ist, als ob Jesus persönlich den Leser anspricht, der schnell berührt wird durch die plastischen und lebensnahen Texte. Diese Texte basieren jeweils auf drei Bibelstellen, die auf der gegenüberliegenden Seite abgedruckt sind. So kann der Leser die Quellen einfach nachlesen oder aber in einer Bibel den Kontext nachschlagen. Es sind wunderbare, ermutigende Andachten, die Liebe, Wärme und Vertrauen vermitteln. Mit diesem emotionsgeladenen Buch den Tag zu beginnen schenkt Kraft, Geborgenheit und Zuversicht.

Schon die Einleitung ist lesenswert. Sarah Young erzählt dort sehr persönlich, wie sie Jesus begegnet ist und zum Glauben gefunden hat. So lernt der Leser die Autorin kennen. Beendet wird das Buch mit 90 Seiten „Wahre Geschichten“ von Sarah Young und ihren Lesern.

Die Übersetzung der englischen Texte ist sehr gelungen. Der Text ist flüssig und ansprechend geschrieben. Wie eine Decke legen sich die Worte um den Leser und dringen in sein Herz. Gott wird so real. So nah. So persönlich. Es hat mich überrascht, wie gut die Texte mit den Bibelstellen übereinstimmen, auf deren Basis sie geschrieben sind. Ich freue mich jeden Tag neu, in diesem Andachtsbuch zu lesen.

Das Buch ist sehr schön aufgemacht. Das stabile Hardcover ist in blaugrün gehalten, wirkt modern und ansprechend. Mit dem roten Lesebändchen weiß der Leser immer, wo er aufgehört hat zu lesen. Die Seiten sind qualitativ hochwertig. Die relativ große Schrift ist gut lesbar und alles sehr übersichtlich gestaltet. Diese 862-seitige Sonderausgabe des Weltbestsellers ist rundum sehr gelungen. Sie eignet sich wunderbar als Geschenk. Wobei sich vielleicht eher Frauen von den Texten begeistern lassen.

Von Brigitte Keune

