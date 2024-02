Steffen Tiemann: Die sieben Pfade zur Veränderung

Der Autor Steffen Tiemann ist Pfarrer und gehört zum AUFATMEN-Redaktionsteam vom SCM-Bundesverlag. Sein Konzept der sieben Pfade zur Veränderung ist unter anderem aus regelmäßigen Treffen eines interdisziplinären Arbeitskreises entstanden. Es geht ihm darum zu beschreiben, wie es im Leben als Christ tatsächlich zu Veränderung kommen kann, wie das, was sich im Kopf abspielt, am Ende auch wirklich „auf der Straße“ landet.

Bevor er sich den einzelnen Pfaden in jeweils einem Kapitel widmet, zählt er Argumente auf, warum Veränderung überhaupt nötig ist. Dann geht er auf das Zusammenspiel zwischen Gott und dem Menschen ein: Wer tut was bzw. wie? Er greift Begriffe wie „Jüngerschaft“ oder „Heiligung“ auf, sucht nach ihrer Bedeutung und nach passenden Formulierungen für den erweiterten, lebenslangen Lernprozess, den er mit Veränderung meint.

Als die sieben Pfade zählt er die folgenden auf:

Erkenntnis – allerdings auf eine Weise, die tiefer geht Motivation – wenn unsere Sehnsucht auf eine Verheißung trifft Entscheidungen – verbindlich und konkret Gemeinschaft – die Kraft der Gruppe nutzen Imitation – das Lernen am Vorbild Handeln – den Körper einbeziehen Gewohnheiten – üben über längere Zeit

In jedes Kapitel lässt der Autor aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen, zeigt aber auch auf, wo sie sich bereits in der Bibel finden lassen.

Im letzten Teil des Buches schlägt er ganz praktisch vor, wie man als Einzelperson, Gruppe oder ganze Gemeinde einen Weg der Veränderung beschreiten kann, der all die genannten Pfade einschließt und sich einem bestimmten Thema widmet. Seine Ausarbeitungen beziehen sich dabei auf die Themen Vertrauen, Barmherzigkeit und Dankbarkeit.

Steffen Tiemann formuliert seine Erklärungen sehr gut verständlich und anschaulich. Auf fast jeder Buchseite sind wichtige Sätze extra hervorgehoben. Außerdem finden sich am Ende der Kapitel über die einzelnen Pfade jeweils „Impulse zur Reflexion oder zum Austausch“, die es einem erleichtern sollen, das Ganze für sich selbst praktisch werden zu lassen.

Ich stimme mit dem Autor überein, dass er in seinem Buch sieben ganz wesentliche Aspekte der Veränderung aufgegriffen hat und dass es sehr viel mehr echte Veränderung in Menschen und Gemeinden geben würde, wenn diese Pfade beherzigt würden. Das Buch eignet sich sehr gut, um es gemeinsam in einer Kleingruppe durchzuarbeiten.

Mir persönlich sind noch ein paar andere Pfade zur Veränderung wichtig (zum Beispiel Gebet als Dialog mit Gott, Affirmationen, innere Heilung von Prägungen/Erfahrungen/Traumata…), die mir in dem Buch fehlen, daher würde ich den Titel „Sieben Pfade zur Veränderung“ passender finden als „Die sieben Pfade…“. Trotzdem empfehle ich seine Inhalte sehr als Grundlage auf der Suche nach Veränderung.

Fazit: Gut verständliche Darstellung von sieben grundlegenden Wegen zur Veränderung, inklusive Anregungen zur Reflexion und praktische Ausarbeitungen, geeignet auch für Gruppen und Gemeinden.

von Judith Böttcher

