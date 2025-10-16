Susanne und Marcus Mockler: Da geht noch was!

Das Ehepaar Mockler, das selbst seit 30 Jahren glücklich verheiratet ist, ermutigt in dem Buch dazu, in Beziehung zu investieren, um glücklich und erfüllt mit dem Partner alt zu werden. In salopper Sprache, bei der auch der Humor nicht zu kurz kommt, geben die beiden viele wertvolle und leicht umsetzbare Tipps, mit denen die Liebe auch nach Jahren lebendig bleibt.

In dem Ratgeber werden „7 Liebes-Booster“ aufgeführt, bei denen es um gesteigerte Wertschätzung, die gemeinsame Geschichte, Verletzungen, das leere Nest, die (Wieder-) Entdeckung des Sexlebens, Lifehacks und die Zukunft geht. Damit nennen sie die häufigsten Konfliktfelder einer Ehe und zeigen theoretisch und praktisch, wie diese entschärft werden können.

Jedes Kapitel startet mit einer kurzen Zusammenfassung, worum es bei dem Thema geht und schließt mit Gesprächsimpulsen und Beispielen für eine praktische Umsetzung des Gelesenen. Durch zahlreiche Beispiele und geschilderte Erlebnisse ist das Buch leicht zu lesen und zu verstehen. Ganz unaufdringlich bringen sie auch ihren Glauben zur Sprache, der tief in Jesus Christus gegründet ist und sie selbst seit vielen Jahrzehnten trägt.

von Natalie Freising

Leseprobe (PDF)