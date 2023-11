Thomas Baumann: Die Verschwörung der Verzagten

Gleich zu Beginn beschreibt Thomas Baumann zunächst einmal den Kreis der Personen, die er zu den Verzagten zählt. Dabei fragt er ganz ungeniert: Was ist das denn für eine Truppe, die sich zum Gebetskreis trifft? Oft schwach, angeschlagen, zum Teil leidend, ängstlich, und doch sind wir Gottes Elitetruppe. Menschen, die ihr Vertrauen nicht auf sich selbst setzen, sondern auf den König. Menschen, die ihre Sorgen und Anliegen vor Gott ausbreiten. Die zu Jesus kommen, mit ihrer Last. Und dann stellt er die Frage in den Raum: Sind wir Jesus-Nachfolger Agenten des Reiches Gottes in einer feindlichen Welt? Baut Gott nicht gerade sein Reich mit uns – äußerlich weitestgehend unsichtbar, aber doch unaufhaltsam? Thomas Baumann weiß, dass uns manchmal der lebendige Gott an ganz un­scheinbaren Stellen mit seiner Gegenwart überrascht und aus diesen Überra­schungen ist dieses kleine Büchlein entstanden.

So nimmt er uns im ersten Teil dieses Buches mit hinein in Alltagsbegebenheiten, die zum Augenöffner für Gottes geheimnisvolle Gegenwart werden. Unter anderem äußert er sich zu seinen Lieblingsbibelversen oder nimmt uns mit zu einem Friedhofsbesuch. Im zweiten Teil sind es Begegnungen mit Persönlichkeiten der Geschichte, die Gottes Gegenwart in ihrem Leben bezeugen, und die bei dem Autor einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Der dritte Teil startet den Versuch, in der Begegnung mit Bü­chern, allen voran mit dem Buch der Bücher, Gottes Gegenwart im Alltag wahrzunehmen.

Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Buch hat mich überrascht. Am Anfang haben mich die kurzen Texte überhaupt nicht angesprochen, aber irgendwann sprang der Funke über, und ich war sehr angetan von den Gedanken und Erfahrungen des Autors. Thomas Baumann gibt dabei Einblick in seine eigene Suche und Auseinandersetzung und vermittelt dabei eine tiefe, gewachsene Gottesnähe voller Hoffnung und Zuversicht.

Das Taschenbuch umfasst insgesamt 150 Seiten und ist gut lesbar geschrieben. Die einzel­nen Themen werden in kurzen Texten abgehandelt, sodass insgesamt 30 „Ermutigungen“ entstanden sind.

Von Ingrid Bendel