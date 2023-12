Thomas Seeger: Kino im Kopf

Thomas Seeger ist ein Autor, der liebt, was er tut. Er schreibt. Und zwar so, dass Bilder im Kopf entstehen. Deshalb der Buchtitel „Kino im Kopf – Narrative Predigten und Impulse“. Das 222 Seiten starke Buch ist im Born-Verlag erschienen, der seit Juli dieses Jahres zur SCM Verlagsgruppe gehört. Im Katalog der Verlagsgruppe ist das missionarisch ermutigende Buch bestens aufgehoben.

Seeger gibt eingangs eine Anleitung, wie die Kapitel gelesen werden können. Es kann bunt werden. Quasi ein Malbuch, in dem Leser und Leserinnen kurze Sätze und lange Abschnitte unterstreichen und markieren. Was Seeger betonen will, hob er hervor durch Fettdruck, kursive Schrift, Grau hinterlegt und wellig unterstrichen. Die Lesbarkeit leidet darunter keineswegs. Blocksatz und Zeilenabstand erscheinen angenehm. Die Predigten sind ein Mix aus frei erzähltem Evangelium und salopper Auslegung, die vorwiegend Jugendliche und junge Erwachsene ansprechen wird. Beispiel: „Treffen sich zwei Schriftgelehrte an Silvester“. Was tun sie? Sie blicken zurück auf das Jahr, in dem sie Jesus verschiedene Fragen stellten. Seeger analysiert die Antworten geschickt und unterhaltsam.

Das Buch gibt Anleitung, die Predigten aus den Bereichen Neues Testament, Evangelistisches, Alttestamentliches, Vätergeschichten und Bauchwehgeschichten nachzuerzählen. Zu den Geschichten aus der evangelistischen Ecke gibt Seeger Vorschläge für Musikvideos, Anregungen für Gebete und Angebote, um auf das Gehörte oder Gelesene persönlich zu antworten.

In der Predigt-Sammlung finden auch erfahrene Leser den ein oder anderen Wow-Effekt durch sehr anschauliche Formulierungen. Ein Beispiel: Die Schöpfungsgeschichten. Der Schöpfungsbericht sie kein Director´s Cut, so drückt das Seeger aus und baut mit Worten die Welt noch leer und aus „Klackermatsch“. Eine Welt wie eine Bühne, oder den Spieleteppich im Kinderzimmer, die der Schöpfer nach und nach bestückt. Die Bibel widerspreche sich an manchen Stellen, und sie tut es bewusst, schreibt Seeger. Gut findet er das, weil das die Grenzen sind, die einzuhalten sind, wenn man von und über Gott reden will. Seeger, Dart-Spieler, Schlümpfe-Sammler und Geschichten-Liebhaber findet auch, dass die Grenzen ihre Bedeutung verlieren, wenn man sich an der Mitte orientiert. Die Mitte ist Jesus Christus.

Von Silke Meier

