Tobias Faix, Tobias Künkler: Handbuch Transformation

Das Handbuch ist hochinteressant und umspannt die aktuellen „Knack- oder Kipp-Punkte“ unserer Zeit. Dabei sind Zitate auf Englisch nicht leicht zu verstehen (weil nicht übersetzt), außer man kennt die Fachbegriffe zum Thema Umwelt, Ökologie und Transformationsprozesse. Aber auch in Deutsch sind oft komplizierte Sätze zu finden.

Nach Schneidewind wird die „Great Turning“ (Große Transformation) vor allem durch zivilgesellschaftliches Engagement gelingen. Die unterschiedlichen Rollen werden als Mittler-, Mahner- und Motorfunktion bezeichnet oder Veränderung von Bewusstsein und Werten, Widerstand und Protestaktionen gegen nicht nachhaltige Trends sowie die Schaffung alternative Strukturen für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Sehr informativ und herausfordernd finde ich den Rückblick auf Paulo Freire (Brasilien), der die Reformbewegung im Bildungsbereich weltweit beeinflusst hat. Sozusagen eine Transformationserfahrung im letzten Jahrhundert. Die Demokratie braucht Wandlungsprozesse (Transformationen), weil sie den gegenwärtigen Problemen nicht gerecht wird. Lernende Demokratie ist die Leitlinie.

Im zweiten Teil „Theologische Perspektiven der Transformation“ wird der Frage nachgegangen: Was ist das Ziel der Transformation und von welcher Perspektive reden wir? Die „missio Dei“ ist Aufruf zur Transformation im Licht des Evangeliums. Nicht im Sinne der menschlichen Machbarkeit oder einer Weltrettung. Wo sich Heil ereignet, ist es immer ein Geschenk Gottes. Auf dem Weg des biblischen Schalom geht es darum, Spiritualität und Frömmigkeit nicht von der verantwortlichen Lebensgestaltung zu trennen. Die Kritik an einer „Theologie der Transformation“ wird aufgenommen und die Auseinandersetzung damit gut ausgeführt.

Im dritten Abschnitt „Transformation als Gegenstand“ wird am Beispiel der Covid-19-Pandemie das aufgezeigt, was schon lange absehbar war. Die moderne Gesellschaft ist angewiesen auf Wachstum, Innovation und Beschleunigung. Die Wirtschaft droht der Zusammenbruch, wenn die Menschen nur das kaufen, was sie wirklich benötigen.

Nach meiner Meinung ist das Wort „Handbuch“ etwas irreführend. Es müsste eher „Zusammenführung von Ideen und Theorien der heutigen Transformationsforschung“ heißen.

Von Wilfried Dölker