Tobias Teichen: Empower

Empower bedeutet so viel wie bestärken, befähigen oder entmutigen. Und genau das möchte Tobias Teichen mit seinem Buch: Eltern bestärken, anstatt ihnen Druck zu machen. In diesem Buch gibt es also weder eine Anleitung, wie Kinder einschlafen können, noch wie Kindergeburtstage auszusehen haben. Stattdessen führt er auf, wie eine Elternschaft mit Jesus an der Seite aussehen kann – und wie genau es funktionieren soll, als Eltern mit Leichtigkeit durch den Alltag zu gehen.

Eingeteilt ist das Buch in verschiedene Kapitel wie beispielsweise die Ziele von Elternschaft, die Rollen von Vater und Mutter, weitere Reisegefährten und auch Etappen wie die Pubertät. Insgesamt also ein sehr umfassender Überblick.

Besonders gewinnbringend an Tobias Teichens Buch sind definitiv die vielen echten Erfahrungsberichte von verschiedenen Eltern. Sie teilen ihre Erlebnisse mit Gott, Momente, in denen sie gerungen haben und gescheitert sind, aber auch Vorgehensweisen, um in Beziehung zu ihren Kindern zu treten. Ebenso gewinnbringend ist die viele weitere Literatur, auf die Tobias Teichen sich bezieht, und die er zum Weiterlesen aufführt. Schließlich ist er selber kein Erziehungsexperte oder ähnliches, sondern ein Pastor.

Und genau das macht eine weitere Stärke dieses Buches aus: Die geistliche Sicht auf Familie, Elternschaft und Erziehung. Er stellt ziemlich klar heraus, dass der Schlüssel eigentlich ist, Jesus mit einzubeziehen. Sich mit ihm zu reflektieren. Seine Leitplanken auch für die Familie zu übernehmen. Das Ganze bleibt aber eben nicht in der Theorie, sondern wird immer wieder ganz praktisch ausgeführt.

Was das Lesen allerdings etwas schwieriger macht, ist die teilweise fehlende Struktur: Die Nummerierung der Kapitel ist im Buch so klein, dass sie mir lange Zeit nicht aufgefallen ist. Ebenfalls sind die Unterpunkte einzelner Kapitel nur durch Überschriftengrößen abgetrennt und nicht wirklich klar ersichtlich. So muss man manches Mal hin und herblättern, um sich orientieren zu können.

von Naomi Dietrich

