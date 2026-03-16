Wannenwetsch / Renz: „Recharge“ – 50 Andachten für dich und deine Gruppe

Beim ersten Durchblättern fielen mir die Icons in der rechten oder linken oberen Ecke auf. Eine Erklärung fand ich ganz hinten im Buch im Stichwortverzeichnis, entsprechend der Abschnitte im Inhaltsverzeichnis. Erstes Fazit: Man findet sich auf Anhieb zurecht, wenn eine Andacht zu einem bestimmten Thema gesucht wird.

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Doch von vorne: Das Inhaltsverzeichnis listet in fünf Abschnitten jeweils Überschriften der einzelnen Andachten auf. Da nicht jede Überschrift sofort einleuchtend ist (was verbirgt sich hinter „Sei smart, bau hart“?) – Abschnitt suchen, Icon dazu, und das Thema wird deutlich. Auch die einzelnen Andachten folgen einem gut gegliederten Schema: Thema – Bibeltexte – Vertiefungen.

Die Bibeltexte sind aus dem Alten Testament und einem dazu passenden Text aus dem Neuen Testament entnommen. Die folgende Texterklärung liefert gutes Hintergrundwissen, u.a. zur Textzeit und zur Bedeutung bestimmter Begriffe. Im Anschluss finden sich praktische Anregungen für die einzelnen Teilnehmenden:

1. Zum Nachdenken – Fragen im Zusammenhang mit dem Text

2. Action Step – Idee für heute / die nächste Woche.

Dann für die Gruppe

3. Impulse für die Gruppe – praktische Anwendung des Themas

4. Gemeinsame Lesung des Textes mit Fragen zum Text

Zweites Fazit: Ein sehr praxistaugliches Buch für Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, in dem man in kurzer Zeit (aber nicht oberflächlich!) Ideen für Andachten findet. Die Anregungen kann man je nach Gruppe ganz oder teilweise übernehmen oder mit eigenen Ideen erweitern.

Zusätzlich zum Stichwortverzeichnis wünschte ich mir noch ein Verzeichnis der verwendeten Bibelstellen; denn manchmal ist ja eine Bibelstelle und nicht ein Thema Ausgangspunkt für eine Andacht.

Von Monika Bahne

Leseprobe (PDF)