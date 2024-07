All my life: Lindy Cofer

Bist du auf der Suche nach tiefgründiger Anbetung? Liedern, bei denen sich dein Herz mit Gott verbindet? Das Album “All my life” von Lindy Cofer ist dafür perfekt. Besonders gecatched hat mich „Steadfast Love“. Der Song erinnert mich daran, wie groß Gottes Liebe ist und wie dankbar ich sein darf, dass sie mich immer begleitet. „People get ready“ gibt mir die Gewissheit, dass Gott immer noch sehr lebendig ist und ich bereit für das Kommen von Jesus sein sollte. „I am the Lord“ schreibt mir ins Herz: Ich gehöre Jesus und bin zuversichtlich, dass er mich nicht allein lassen wird. In unserer Welt gibt es so viel Ablenkung.

Das Album zu hören, hilft mir, einen Schritt auf Gott zuzugehen und in meinem Glauben weiterzumachen, wenn ich mich kaputt und traurig fühle. Jeder der sieben Tracks ist es wert, wiederholt gehört zu werden.

reingehört_Benedict Anemba