DJ Mykael V & 1995: BODEGA2!

»BODEGA 2!« ist das aktuelle Album von DJ Mykael V und Produzent 1995. Viele andere christliche Künstler wirken auch mit, zum Beispiel Lecrae in »FVLL OF ROME«. Das ganze Album erinnert an old school 1980s Hip-Hop, insbesondere der zehnte Track: »TR!BE ON THE MOVE« – in meinen Augen der mit Abstand beste Song des Albums. Der geht bei mir gerade in Dauerschleife, ist ein absoluter Hit und total underrated. Wenn ihr euch fühlen wollt wie in alten Boom-Bap/Hip-Hop-Videos, während ihr mit Lowridern durch New York fahrt, habt ihr euren Track hiermit gefunden. Gebt dem Ganzen ein paar Runden, falls ihr nicht direkt überzeugt seid.

reingehört_Marcus Göckel