Eliza King: The Pressing In

Mit »The Pressing In« veröffentlicht Eliza elf wunderschöne Lieder. Für die Sängerin war die Fertigstellung des Albums eine 12-monatige Reise. Im Mittelpunkt stand die Idee, dass Schönheit durch Leiden geboren wird. Das Leben ist nicht immer einfach und manchmal droht es zu zerbrechen. Doch während dieser Zeiten kann auch etwas Wertvolles entstehen.

Der Bonustrack »Poor in Spirit« gefällt mir am besten. In diesem Lied singt Eliza über die Schönheit Jesu, der unsere Nöte kennt und den man demütig um Hilfe bitten kann. Auf Instagram schreibt die Künstlerin, dass sich die Botschaft ihres Albums folgendermaßen zusammenfassen lässt: »Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich dich brauche, Herr«. Reinhören lohnt sich!

reingehört_Katharina Jovic