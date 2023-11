Andi Weiss: „Glaube ist wie ein Vogel, der singt, auch wenn es noch Nacht ist.“

Andi Weiss ist seit über 20 Jahren christlicher Liedermacher und Autor. Er liebt die Psalmen und lässt sich von Dietrich Bonhoeffer inspirieren.

Am 28. Oktober stellte der Songpoet Andi Weiss im Veranstaltungsforum Fürstenfeldbruck auf einem Release-Konzert vor rund 1.000 Fans sein neues Album „Weil immer was geht“ vor und präsentierte mit erstklassigen Instrumentalisten an seiner Seite ein Werk voller ermutigender und nach vorne blickender Musik. Im Laufe des Konzerts verwies der 46-Jährige immer wieder auf das Fundament seiner tröstenden und kraftspendenden Überzeugung.

Andi Weiss hat als Songpoet und Geschichtenerzähler im gesamten deutsprachigen Raum mittlerweile in weit über tausend Auftritten Menschen inspiriert. 8 Studioalben, 3 Live-Alben und über 25 veröffentlichte Bücher prägen die letzten zwei Jahrzehnte seines Schaffens als Solokünstler. Vielen Hochzeitsgesellschaften wird der Liedermacher insbesondere durch sein Lied „Mein Ziel“ bekannt sein.

Auf seinem Release-Konzert zu seinem neuen Album „Weil immer was geht“ präsentierte Andi Weiss, der von der renommierten Hanns-Seidel-Stiftung einst mit dem Nachwuchspreis für Songpoeten ausgezeichnet wurde, nun Songs voller Ermutigung, Trost und Tiefgang. Titel wie „Es geht gut aus“, „Ein Vogel, der schon im Dunkeln singt“, „Wäre ich du, ich würd mich lieben“, „Ich werd dich trösten“, „Ich bin für dich da“ oder „Happy End“ stehen bei Weiss auf einem Fundament, von dem her sie authentisch klingen und daher die Zuhörer nachhaltig berühren und inspirieren.

Bereits Anfang 2020 erklärte Andi Weiss im Interview mit PromisGlauben:

„Gott knallt aus jeder meiner Liedzeilen, auch wenn ich den Namen nicht explizit erwähne.“

Im Laufe seines aktuellen Release-Konzerts im Veranstaltungsforum Fürstenfeldbruck verwies Andi Weiss, der früher als evangelischer Diakon arbeitete, auf die Inspiration, die die Bibel ihm gibt. Unter anderem teilte er seinen Zuhörern mit:

„Ich mag die biblischen Psalmen.“

Oder an anderer Stelle des Konzerts erklärte er:

„Ich liebe die Jesusgeschichten schon seit Kindheitstagen. Sie sind so menschensehend.“

Dass für ihn das Evangelium eine frohe Botschaft ist, lässt Andi Weiss erkennen, wenn er sein Gottesbild während des Konzerts wie folgt beschreibt:

„Gott, weil du mich gestern nicht alleine gelassen hast, glaube ich, dass du mich auch heute und morgen nicht alleine lässt.“

Als inspirierendes Vorbild im Glauben nannte er den lutherischen Theologen Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945), der am deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt war und der in der Gestapo-Haft im Dezember 1944 die Zeilen „Von guten Mächten treu und still umgeben“ textete. Eines seiner bekanntesten Gebete, das Bonhoeffer um Weihnachten 1943 an seine Mithäftlinge geschrieben hat, benannte Andi Weiss als Zeilen, die ihn tief berühren und Orientierung geben. In dem Gebet, das voller Hoffnung auf Gott steckt, heißt es: ‚Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir; ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht; ich bin einsam, aber du verläßt mich nicht; ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe; ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede; in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld; ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. (…) Amen.‘

Ganz in diesem Sinne formulierte auch Andi Weiss bereits zu Beginn des Konzerts, dass er sich gewiss sei, dass am Ende aller Tage alles gut ausgeht. Zur Einleitung seines Liedes „Ein Vogel, der schon im Dunkeln singt“ betonte der christliche Songpoet:

„Glaube ist wie ein Vogel, der singt, auch wenn es noch Nacht ist.“

Dieser Gedanke führte ihn auch zum Cover seiner Tour und seines Albums, das zentral einen bunten Vogel zeigt.

Aus dieser Grundorientierung heraus lieferte Andi Weiss bei seinem Release-Konzert ein Ermutigungsfeuerwerk, das lebendig, echt und menschennah bei seinem Publikum ankommt. Dabei ermutigte er die rund 1.000 Zuhörer, an ihrem jeweiligen Lebenswerk zu arbeiten, und gab folgenden inspirierenden Gedanken mit auf den Weg:

„Mensch, was machst du mit deinem Leben, deinen Begabungen und deinen Krisen?“

Zur Motivation für sein Tun teilte er mit:

„Mir liegen Menschen am Herzen, die sich im Leben eine blutige Nase geholt haben. Jeder Mensch braucht Wegbegleiter, die sich nicht daran ergötzen, dass andere scheitern, sondern aufhelfen, stützen, und an einen glauben. Nur so kann man selbst zum Ermutiger für andere werden. Das erfahre ich selbst immer wieder und das möchte ich so weitergeben.“

Zur Grundausrichtung seines Lebens erklärte Weiss:

„Ich habe mich entschieden, glücklich zu sein.“

Von seinem Glück gibt er auch an andere Menschen etwas ab. So engagiert er sich seit Jahren für Opportunity International, einer Organisation, die Menschen in Armut durch unternehmerische Chancen und Bildung die Möglichkeit gibt, sich ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben aufzubauen. Seit Jahren sammelt Andi Weiss für Opportunity International Spenden, so auch auf seinem Release-Konzert, wo 6.830 Euro für Menschen in Armut zusammenkamen.

Diesen Artikel haben wir mit freundlicher Genehmigung von Promis Glauben übernommen. Initiator des Projekts ist Markus Kosian. Promis Glauben möchte den Dialog über den christlichen Glauben neu anregen.