Chormusical Bethlehem: Weihnachten neu erzählt

Das Chormusical „Bethlehem“ erzählt die Weihnachtsgeschichte in einer modernen Version – mit Liveband und 3.000 Sängern.

Am 16. Dezember feiert im PSD Bank Dome in Düsseldorf das Chormusical „Bethlehem“ mit zwei Vorstellungen Premiere. Neben Musicalstars und Live-Band ist ein Chor mit über 3.000 Sängerinnen und Sängern dabei – wie schon beim Pop-Oratorium Luther 2015 in der Westfalenhalle. Verantwortlich für das Stück sind Autor Michael Kunze und Komponist und Produzent Dieter Falk.

„Bei Bethlehem erwartet die Besucher eine Mischung aus Gospel auf der einen Seite und klassischen Elementen wie Weihnachtsliedern auf der anderen Seite – und das Ganze neu arrangiert“, sagt Dieter Falk über die Musik. Im Zusammenspiel mit bekannten Musicalstars und einer Live-Band erzähle der Chor „eine Geschichte voll aktueller Bezüge“. Marie Wegener, jüngste Gewinnerin von Deutschland sucht den Superstar (DSDS), schlüpft in die Rolle der Maria, ihr zur Seite steht Sänger und Schauspieler Benjamin Oeser als Josef.

Das heutige Bethlehem ist Ausgangspunkt der Reise in die Vergangenheit, die im Musical beschrieben wird. Ein Ort, der Juden, Muslimen und Christen heilig ist. Aber auch eine Quelle der Konflikte, der Gewalt, des Hasses. Aktuelle Themen, die sich bereits in der Weihnachtsgeschichte widerspiegeln. Das Musical sei „eine Möglichkeit, einen bewegenden und zugleich fröhlichen Abend zu erleben, der nicht geprägt ist von dem Weihnachtsstress, der uns normalerweise alle erfasst“, sagt Autor Michael Kunze über sein neues Werk.

Veranstalter von „Bethlehem“ ist die Stiftung Creative Kirche aus Witten. Eintrittskarten sind hier erhältlich.