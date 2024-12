808 Beezy: GOD BLESS THE UNDERDOGS

Das neue Album von 808 Beezy fühlt sich an wie ein Comeback. Er hat seinen alten Künstlernamen YB hinter sich gelassen und spricht davon, dass ihn nun nichts mehr zurückhält. Als 808 Beezy feiert er seine Berufung und seinen Gott mit Hip-Hop-Beats und vielen Adlibs. Sein Album ist lyrisch zwar nicht überwältigend, eignet sich aber sowohl zum entspannten Mitgrooven als auch als Hype-Musik beim Work-out. Beezy erzählt, dass er sich mit seiner aktuellen Musik endlich den Traum erfüllt, den Gott ihm geschenkt hat. Egal, was seine Vergangenheit oder sein Umfeld dazu sagen: Er hält an Gottes Plan für sein Leben fest. „GOD BLESS THE UNDERDOGS“ ist ein Album, das ermutigt und inspiriert.

reingehört_Susanna Carlos