Anna Golden: Just Us

Du hast noch keine Playlist für den kleinen Worship-Abend mit Freunden? Das neue Album von Anna Golden könnte dafür super passen. In 50 Minuten leitet die Sängerin von tiefgehenden, ehrlichen Anbetungssonsgs zu leichteren, kraftvollen Lobpreisliedern. 13 Songs singt sie über ihre Beziehung mit Gott. Über die Höhen und Tiefen und wie Jesus sie durch alle Phasen begleitet hat.

In der ersten Hälfte des Albums geht es darum, wer Jesus für sie ist. Wie sie ihm zuhören möchte und bei ihm zur Ruhe kommt. Später singt sie mehr von der Stärke, die im Glauben an Gott liegt und wie wunderbar er ist. Anbetung und Lobpreis. Beides wichtig für deinen Worship Abend – und beides in diesem Album zu finden.

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