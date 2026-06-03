- Werbung -

Michael Sweet: The Master Plan

MusikMusikkritik

Michael Sweet, der Leadsänger und Gitarrist der Metal Band Stryper, hat ein weiteres Solo-Album rausgebracht – The Master Plan.

Beim ersten Song fühlt man sich unwillkürlich in ein Late Night Konzert versetzt. Alle um einen herum schwenken Teelichter und singen mit. Dann wiederum gibt es Lieder, die eher an einen Sommerhit im Radio erinnern und mit ihrer Happy-Clappy-Leichtigkeit anstecken. Zwischen diesen beiden Extremen findet sich wenig Mittelraum.

Dabei können die Balladen mitunter als etwas überdramatisch oder kitschig empfunden werden: Teilweise fühlt man sich durch Geige, Backround Vocals und emotionale Texte wie in Desert Stream ein wenig überladen. Kritikern könnte es zu schlagerartig klingen – mich als großen Kitsch-Fan holt es ab.

Wer harten Metal erwartet, wird enttäuscht. Das Album geht eher in Richtung Glam Metal oder Hard Rock. Die Dur-lastigen Lieder überzeugen mit verträumten Melodien, die so catchy sind, dass auch Genre-Skeptiker ihnen nicht entkommen können. Sie sind massentauglich, ohne ins Gewöhnliche zu entgleiten.

Während Sweets Stimme Verletzlichkeit und Kraft vereint, strukturiert die E-Gitarre die Songs mit starken Soli und nostalgischen Rhythmen. Doch nicht nur dort schimmern die Achtziger durch: Sowohl textlich als auch melodisch bleiben die Lieder nett ausgedrückt: vintage, fies ausgedrückt: festgefahren. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.

Mein persönlicher Favorit ist der Song Again   ein bittersüßes Abschiedslied. Aber „süß“ gewinnt!

reingehört_Lina Ellert

Hier klicken, um den Inhalt von Spotify anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Spotify.

„Spotify Embed: The Master Plan“ direkt öffnen

Vielleicht auch interessant für dich:

Trip Lee, Brag Worship: For your Glory

ZUSAMMENFASSUNG

Die Dur-lastigen Lieder überzeugen mit verträumten Melodien, die so catchy sind, dass auch Genre-Skeptiker ihnen nicht entkommen können. Sie sind massentauglich, ohne ins Gewöhnliche zu entgleiten.
3.5

Weitere Musiktipps

Junge Frau hört Musik und tanzt

Noch viel mehr Musiktipps, dazu Interviews, NEWS und Geschichten rund um das Thema christliche Musik findest du in unserem Musikmagazin.

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Die Dur-lastigen Lieder überzeugen mit verträumten Melodien, die so catchy sind, dass auch Genre-Skeptiker ihnen nicht entkommen können. Sie sind massentauglich, ohne ins Gewöhnliche zu entgleiten. Michael Sweet: The Master Plan