Beacon Light: Stadiums & Sirens

Zusammen mit Producern der Elektro- und Hip-Hop-Szene hat der Rapper Beacon Light einen starken Sound erschaffen, der für eine actiongeladene Kulisse seiner neuesten EP „Stadiums & Sirens“ sorgt. Die aggressiven Tracks handeln davon, auf die innere Stärke zu vertrauen und sich nicht davon abhalten zu lassen, den eigenen Weg zu gehen.

Durch die vielschichtigen Soundeffekte wirken die Songs atmosphärisch und wild. Die Rap-Parts passen sich gekonnt den Beats an. Wer also beim Training einen Adrenalinschub für die letzten Meter braucht, zu schneller Musik abfeiern will oder sich in seinen persönlichen Actionfilm hineinträumen möchte, hat mit „Stadiums & Sirens“ den perfekten Soundtrack dafür gefunden!

Für Fans von: Tedashii, Thi’sl, Derek Minor, WHATUPRG, Mogli the Iceburg

reingehört_Martha Deter