Caleb Hyles und Judge & Jury: The Darkness Before The Dawn

Ehrlich und verletzlich – so lässt sich das neue Album von Caleb Hyles und Judge & Jury beschreiben. Caleb singt über Depressionen, Angst und darüber, dass es manchmal unmöglich scheint weiterzukämpfen. Die gefühlvollen Rock-Balladen sollen dabei nicht zur Floskel à la »Das wird schon« werden, sondern dienen als ehrliche Bitte, den Kampf nicht aufzugeben, seine eigene Schwäche anzuerkennen und Hilfe zuzulassen. Besonders »Just One Step« hat mich sehr berührt, die Verletzlichkeit und gleichzeitige Entschlossenheit fühlen sich hier unglaublich authentisch an. Begleitet werden die Künstler von Größen wie Teerawk (Thousand Foot Krutch) und Lacey Sturm, die den Songs durch ihre starken Stimmen eine besondere Note verleihen.

reingehört_Lorna Waldminghaus