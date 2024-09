Jon Foreman: In Bloom

Jon Foreman ist primär bekannt als Lead-Singer von Switchfoot. Daneben führt er aber eine Art musikalisches Doppelleben als Singer-Songwriter, aus dem nun das zweite Album hervorgegangen ist. Bestimmende Themen auf „In Bloom“ sind Hoffnung und die Gewissheit, dass Gott gerade an den Bruchlinien des Lebens bei uns ist (eben „Where The Sidewalks Ends“).

Die Lyrics sind die große Stärke des Albums, wie der ehrliche Rückblick in „Eulogy“ oder das schwebende „Heaven Is Yours“. Musikalisch bewegt man sich zwischen Folk, Indie Pop und ein klein wenig Country. Alles fühlt sich an wie ein entspannter Abend mit Freunden. Das ist aber auch die Schwäche des Albums. Es ist etwas zu gemütlich, Tempo und Soundbild werden wenig variiert und auch sonst gibt es kaum Überraschungen. Aber ein gemütlicher Abend ist zwischendurch auch mal gut. In einem Satz: Entspannte Folksongs für den Sommerabend.

reingehört_Christoph Vogelsang