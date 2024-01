Julia Engelmann: Splitter

Julia Engelmann überraschte mich zwar mit der guten Musik, aber beweist auch wieder in diesem Album, wie gut sie schreiben kann! „Nur, weil ich still bin, ist es in mir nicht leise.“ In dem ganzen Album spricht sie Themen an, die auch mich beschäftigen: Schmerz, Ängste, Einsamkeit und Gott. Das Ganze ist eine Hommage ans „Erwachsenwerden“. In den Zeilen „Ich brauch keine andre Meinung, brauch nur dich für die Entscheidung. Hab es endlich kapiert, ab jetzt geh ich lieber mit dir“ erkenne ich mich selber, wie ich vor allem in schweren Zeiten, wieder zu Gott fand. Durch die Mischung aus Verzweiflung und Momenten der Klarheit, aus der soften abgestimmten Musik und den richtig guten Texten, ist das ein Album für alle, die mit ihren Gedanken nicht alleine sein wollen.

reingehört_Lilith Weiß