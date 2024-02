O’BROS: Underrrated

Kennst du das: Du sitzt im Auto mit Nichtchristen, deine Playlist läuft und plötzlich kommt ein christlicher Song. Schnell drückst du auf „weiter“, bevor die Situation unangenehm wird. Mit den neuen Liedern der O’Bros passiert das bestimmt nicht. Ich wurde letztens sogar gefragt, welche Playlist ich laufen habe. Das war eine gute Möglichkeit, um über das Evangelium zu sprechen. Nicht nur musikalisch, auch textlich überzeugen die Jungs. In jedem einzelnen Song rücken sie Jesus in den Mittelpunkt. Meine Favoriten: „Niemand“, „Amen Bruder“, „Understatement“ und „Underrated“. In letzterem heißt es: „Ich glaub fest, es gibt eine Hoffnung für diese Welt. Und für dich und für mich. Es gibt einen Gott, der dein Leben hält. Das Kreuz bedeutet für dich Versöhnung mit jeder Verletzung. Annahme, so wie du bist und Vergebung für all deine Schuld.“ Heftig, sie bringen es einfach auf den Punkt!

Von Erika Weiß