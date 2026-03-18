Lecrae – Reconstruction

Lecraes neues Album heißt »Reconstruction« – Wiederaufbau – und der Name ist Programm. Er hat mit Gottes Hilfe sein Leben wieder aufgebaut, Stein für Stein, und jetzt soll es weitergehen. Die Kirche soll erneuert werden, der christliche Glaube, die Gesellschaft, die Leben seiner Freunde.

Bei seinen Songs merkt man, wie sehr Lecrae sich nach Veränderung sehnt und wie sehr er bereit ist, dafür zu arbeiten. Das Album ruft alle Zuhörer dazu auf, aktiv zu werden und ihr Leben, ihren Glauben und die Kirche an sich zu überdenken und neuzugestalten. Die Texte werden durch Lecraes präzisen und starken Rap perfekt übermittelt. Unterstützt wird er dabei von Sängerinnen und Sängern wie Jon Bellion, Torey D’Shaun und Madison Ryann Ward.



reingehört_Lorna Waldminghaus