Memphis May Fire: Shapeshifter

Memphis May Fire zählt in meinen Augen zu den bekanntesten christlichen Metalcorebands. Und sie bringen bereits ihr achtes Studioalbum raus, die Band aus Texas ist musikalisch aber in 2025 angekommen. Moderne, elektronische Elemente und verzerrter Gesang spielen in fast jedem Song eine Rolle, dazu die typische Abwechslung aus cleanen Vocals (»Chaotic«) und lauten Screams (»Love Is War«), harten Breakdowns (»Shapeshifter«) und melodischen Parts (»The Other Side«). Lyrisch beschäftigt sich das Album damit, in einer Welt, in der jeder eine Maske trägt, seine eigene Identität zu finden.

reingehört_Deno