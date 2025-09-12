Outbreakband: Gekrönt (Live)

„Auch, wenn die Welt es nicht versteht – ich preise dich und hör‘ nicht auf.“ Dieser Satz aus dem Song „Mein Versprechen“ fasst das neue Album der Outbreakband perfekt zusammen. 14 Live-Tracks laden ein, Jesus anzubeten, zu feiern und bei ihm zur Ruhe zu kommen. Die ersten Songs „Jesus ist King“ und „Freude für immer“ sind voller Energie und guter Laune, der Rest des Albums ist eher ruhig. Mein persönliches Highlight: „Mein Jesus“. Insgesamt ein super Soundtrack für kurze oder lange Worship-Sessions im Alltag!

reingehört_Malin