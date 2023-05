Riccitelli Family & Friends: In deiner Gegenwart

- Werbung -

Sehr eingängiges Album, ich fühle mich sofort zu Hause und will mitsingen. Das mag auch daran liegen, dass viele Titel an etablierte Worship-Sounds anknüpfen. Textlich ebenso: Viele Passagen erinnern an Psalmen und andere Texte aus der Bibel. Die meisten Titel könnten so auch im Radio laufen.

Zwischen typischen Pop-Songs gibt es aber auch viele ruhige Stücke und welche, die in Richtung Soul und Gospel gehen. Die Idee, unterschiedliche Familienmitglieder und Freunde der erfahrenen Musikproduzentenfamilie Riccitelli zu featuren, ist gut. Jouline Walter, Joshua Harfst, Kris Madarasz – jede Künstlerin und jeder Künstler bringt seinen Charakter mit.

Es ist schön, dass es so musikalische Menschen gibt, die ihre Gabe einbringen. Jeder Titel passt zu den entsprechenden Leuten, niemand wurde stimmlich überfordert, alles wurde professionell produziert. Reinhören lohnt sich allemal!

Für Fans von: Sefora Nelson, Tobias Hundt, Samuel Harfst, Anja Lehmann, Bastian Benoa

reingehört_Mario Neumann