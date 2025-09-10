Stephen Stanley: Trustfall

Auf Gott zu vertrauen, auch wenn es schwer ist und ich nicht weiß, wie es ausgehen wird – das ist oft gar nicht so easy. Davon kann Stephen Stanley definitiv auch ein Lied singen – oder besser gesagt: Viele Lieder, mit denen er ein ganzes Album gefüllt hat. »Trustfall « heißt es und steckt voller Emotionen, Tiefe und Soundvielfalt.

In den Songs verarbeitet der Singer-Songwriter persönliche Themen wie Selbstzweifel, Ängste und Momente, in denen er Gott nicht versteht. Die Texte sind ehrlich und gehen in die Tiefe. Gleichzeitig spürt man Stephen Stanleys Ringen, trotz aller Zweifel und Probleme an Gott festzuhalten und auf ihn zu vertrauen. Ein moderner Rock-Pop-Sound untermalt die emotionalen Texte sehr schön – mal aufgewühlt und lauter, mal nachdenklich und leise.

»This Far Down« ist für mich einer der stärksten Songs des Albums. Stephen Stanley singt mit viel Gefühl über das Chaos im Kopf, wenn man nicht weiß, wer man ist oder wohin man gehört, und ruft immer wieder: »God, I need you now!« (Gott, ich brauche dich jetzt!) Richtig starke Songs übers Loslassen und Vertrauen – absolut empfehlenswert!

reingehört_Stefan