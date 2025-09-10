Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Auf dem Albumcover von

Stephen Stanley: Trustfall

Musikkritik

Auf Gott zu vertrauen, auch wenn es schwer ist und ich nicht weiß, wie es ausgehen wird – das ist oft gar nicht so easy. Davon kann Stephen Stanley definitiv auch ein Lied singen – oder besser gesagt: Viele Lieder, mit denen er ein ganzes Album gefüllt hat. »Trustfall « heißt es und steckt voller Emotionen, Tiefe und Soundvielfalt.

In den Songs verarbeitet der Singer-Songwriter persönliche Themen wie Selbstzweifel, Ängste und Momente, in denen er Gott nicht versteht. Die Texte sind ehrlich und gehen in die Tiefe. Gleichzeitig spürt man Stephen Stanleys Ringen, trotz aller Zweifel und Probleme an Gott festzuhalten und auf ihn zu vertrauen. Ein moderner Rock-Pop-Sound untermalt die emotionalen Texte sehr schön – mal aufgewühlt und lauter, mal nachdenklich und leise.

»This Far Down« ist für mich einer der stärksten Songs des Albums. Stephen Stanley singt mit viel Gefühl über das Chaos im Kopf, wenn man nicht weiß, wer man ist oder wohin man gehört, und ruft immer wieder: »God, I need you now!« (Gott, ich brauche dich jetzt!) Richtig starke Songs übers Loslassen und Vertrauen – absolut empfehlenswert!

reingehört_Stefan

ZUSAMMENFASSUNG

Das Album "Trustfall" von Stephen Stanley enthält richtig starke Songs übers Loslassen und Vertrauen – absolut empfehlenswert!
5

Weitere Musiktipps

Junge Frau hört Musik und tanzt

Noch viel mehr Musiktipps, dazu Interviews, NEWS und Geschichten rund um das Thema christliche Musik findest du in unserem Musikmagazin.

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Das Album "Trustfall" von Stephen Stanley enthält richtig starke Songs übers Loslassen und Vertrauen – absolut empfehlenswert!Stephen Stanley: Trustfall

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.