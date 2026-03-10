Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Premiere des Judith-Musicals 2026 in der Westfalenhalle Dortmund: Ein Schauspieler und eine Schauspielerin umarmen sich.
Foto: Stiftung Creative Kirche

PRO Medienmagazin

Texter des Judith-Musicals: „Bin Gott dadurch viel nähergekommen“

InterviewsMedien

Musical-Texter Kevin Schröder vertiefte durch „Judith“ seinen christlichen Glauben. Mit der Bibel zu arbeiten, empfindet er als Geschenk.

- Werbung -

Als die Creative Kirche ihn anfragte, das Musical „Judith“ zu texten, war Kevin Schröder gerade auf seinem „eigenen Weg zum Glauben“. Das erzählte er im Interview mit dem Medienmagazin PRO. „Ich hatte begonnen, wieder in der Bibel zu lesen, mich mit unterschiedlichen Auslegungen, gerade auch der Schöpfungsgeschichte zu beschäftigen und hörte wieder öfter Predigten zu.“

Durch „Judith“ habe er sich intensiver mit der Schrift und dem Glauben auseinandergesetzt und sei Gott „wieder sehr viel nähergekommen“. Die Schöpfungsberichte in der Bibel haben ihn schon vor der Arbeit an dem Musical fasziniert: „Sich damit zu beschäftigen, ist ein Geschenk.“ Deshalb sei ihm das Projekt auch so wichtig gewesen.

Mit dem Judith-Musical will Kevin Schröder „Christen als auch Menschen, die mit Gott und dem Glauben Berührungsängste haben, zusammenbringen“. Bei vielen Nichtgläubigen herrschen „oberflächliche Halbwahrheiten“ über die Schöpfungsgeschichte. Er hoffe sehr, das Stück könne ein Türöffner für die biblische Botschaft sein.

- Werbung -

Link: „Das Musical hat mir auf meinem eigenen Glaubensweg geholfen“ (PRO)

Das Judith-Musical – ein Erlebnisbericht
QuellePRO Medienmagazin

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Weitere NEWS

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.