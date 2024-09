Aktion „5.000 Brote“ feiert zehnjähriges Jubiläum

In dem Projekt „5.000 Brote“ engagieren sich Jugendliche aktiv für eine gerechtere Welt. Seit 2014 brachten 222.000 Brote über eine Million Euro Spenden ein.

Die Aktion „5.000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt“ feiert ihr 10-jähriges Jubiläum. Seit 2014 wurden 222.000 Brote gebacken. 61.500 Konfis starteten 3.500 Aktionen, die weit über eine Million Euro Spenden für Bildungsprojekte von Brot für die Welt einbrachten.

Anlässlich des Jubiläums planen verschiedene Landeskirchen besondere Gottesdienste und Aktionen. Die bundesweite Eröffnungsfeier findet am 6. Oktober in der Gethsemanekirche in Berlin statt. Dieser Gottesdienst wird ein Höhepunkt der Feierlichkeiten sein. Die Jugendlichen haben darin die Möglichkeit, den Bischof Dr. Christian Stäblein sowie den Bäckerpräsidenten Roland Ermer in einem Interview zu befragen.

Laut Brot für die Welt habe die Aktion in den vergangenen Jahren eindrucksvoll gezeigt, wie junge Menschen durch gemeinschaftliches Engagement einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten können. Sie verbinde kirchliche Jugendarbeit, handwerkliches Können und soziales Engagement auf einzigartige Weise.

Quellen: EKM, Brot für die Welt