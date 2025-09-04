Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Patriarch Younan empfängt Bischof Schirrmacher im Hauptsitz des syrisch-katholischen Patriarchats.
Patriarch Younan empfängt Bischof Schirrmacher im Hauptsitz des syrisch-katholischen Patriarchats. (Foto: © IIRF/Esther Schirrmacher)

„Christen im Nahen Osten stärken“: Thomas Schirrmacher im Libanon

Ausland

Der syrisch-katholische Patriarch Younan empfing den ehemaligen Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz in Beirut.

Mar Ignatius Youssef III. Younan wolle die christliche Präsenz im Nahen Osten stärken sowie Menschenrechte und Menschenwürde fördern, heißt es in einer Pressemitteilung der Bonner Querschnitte. Deshalb habe er Bischof Prof. Thomas Schirrmacher, den ehemaligen Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, im Hauptsitz des syrisch-katholischen Patriarchats empfangen.

- Werbung -

Laut Pressemitteilung sprachen die beiden über die syrische Präsenz im Libanon sowie die Geschichte und globale Reichweite der syrisch-katholischen Kirche. Außerdem habe es einen Überblick über die wichtigsten Initiativen der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte gegeben. Auch über die aktuelle Lage im Nahen Osten und die Herausforderungen der Kirche sei gesprochen worden.

Begleitet wurde Schirrmacher von einer Delegation der One Voice Foundation sowie von Prof. Lara Wakim, der nationalen Koordinatorin der Faith for Earth Initiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. An dem Treffen nahmen auch Monsignore Habib Murad, Pater Karim Kalash, Rechtsanwältin Mai Bulos und Diyaa Naasani teil, berichten die Bonner Querschnitte.

„Kirche in Not“ warnt vor weiterer Abwanderung von Christen im Nahen Osten

NEWS & Themen

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

1 Kommentar

  1. Nachdem die muslimischen Staaten ihre Länder „judenfrei“ gemacht haben, sind jetzt die Christen dran ! Es mag ein paar Ausnahmen geben.

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.