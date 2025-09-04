„Christen im Nahen Osten stärken“: Thomas Schirrmacher im Libanon

Der syrisch-katholische Patriarch Younan empfing den ehemaligen Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz in Beirut.

Mar Ignatius Youssef III. Younan wolle die christliche Präsenz im Nahen Osten stärken sowie Menschenrechte und Menschenwürde fördern, heißt es in einer Pressemitteilung der Bonner Querschnitte. Deshalb habe er Bischof Prof. Thomas Schirrmacher, den ehemaligen Generalsekretär der Weltweiten Evangelischen Allianz und Präsident der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, im Hauptsitz des syrisch-katholischen Patriarchats empfangen.

Laut Pressemitteilung sprachen die beiden über die syrische Präsenz im Libanon sowie die Geschichte und globale Reichweite der syrisch-katholischen Kirche. Außerdem habe es einen Überblick über die wichtigsten Initiativen der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte gegeben. Auch über die aktuelle Lage im Nahen Osten und die Herausforderungen der Kirche sei gesprochen worden.

Begleitet wurde Schirrmacher von einer Delegation der One Voice Foundation sowie von Prof. Lara Wakim, der nationalen Koordinatorin der Faith for Earth Initiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. An dem Treffen nahmen auch Monsignore Habib Murad, Pater Karim Kalash, Rechtsanwältin Mai Bulos und Diyaa Naasani teil, berichten die Bonner Querschnitte.