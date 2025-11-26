Muslimische Imame setzen Zeichen gegen Gewalt an Christen

Der Global Imams Council fordert ein Ende der weltweiten Christenverfolgung – und ruft zu interreligiöser Zusammenarbeit auf.

Der Global Imams Council (GIC) hat eine Erklärung gegen die weltweite Verfolgung von Christen veröffentlicht. Dies berichten die Bonner Querschnitte. Die islamische Organisation zeige sich „zutiefst besorgt“ über die alarmierende Zunahme von Gewalt, Diskriminierung und Vertreibung. „Es gibt keinen Zwang in der Religion“ zitiert der Rat Sure 2:256 aus dem Koran und betont die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Laut Berichten sind mehr als 380 Millionen Christen weltweit von starker Verfolgung betroffen, 310 Millionen leben unter extremer Bedrohung. Besonders dramatisch ist die Lage in Nigeria, heißt es.

Die Imame verurteilen diese Verbrechen als „schwerwiegende Verzerrung der wahren Lehren des Islam“. Sie rufen muslimische Führer weltweit auf, den interreligiösen Dialog zu stärken und gemeinsam gegen Extremismus vorzugehen. Auch Regierungen sollen den Schutz religiöser Minderheiten garantieren.

Der GIC ist eine unabhängige NGO mit Sitz in Nadschaf (Irak) und Toronto (Kanada). Er vertritt über 1.500 Imame verschiedener Lehrschulen und setzt sich für Frieden und Einheit ein. Zu den Initiativen gehören die erste Fatwa gegen die Hamas sowie Kampagnen gegen weibliche Genitalverstümmelung. Der Global Imams Council war die treibende Kraft hinter der ersten und einzigen Fatwa gegen die Hamas, die für Gerichte in der gesamten muslimischen Welt bindend ist und erklärt, dass die Hamas für Korruption und Terror gegen palästinensische Zivilisten im Gazastreifen verantwortlich ist.

Weiterlesen: Stellungnahme des GIC (Englisch)