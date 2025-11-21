Nigeria: Kirche überfallen – zwei Tote, Pastor und Gläubige entführt

Bewaffnete Männer haben im Bundesstaat Kwara eine Kirche angegriffen. Zwei Menschen starben, mehrere wurden verschleppt. Die Regierung steht unter Druck.

In Nigeria ist am Dienstagabend eine Kirche im Bundesstaat Kwara von bewaffneten Männern überfallen worden. Dies berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Nach Angaben von Polizei und Augenzeugen wurden mindestens zwei Menschen getötet, der Pastor und mehrere Gemeindemitglieder entführt. Der Angriff ereignete sich während eines Gottesdienstes in der Christ Apostolic Church in Eruku.

Präsident Bola Tinubu verschob geplante Auslandsreisen, um sich über die Lage informieren zu lassen. Er ordnete eine verstärkte Sicherheitspräsenz in Kwara an und forderte die Behörden auf, „alles zu tun“, um die Entführten zu befreien. Auch die Suche nach 25 Schülerinnen, die wenige Tage zuvor in Kebbi verschleppt wurden, läuft weiter.

Unterschiedliche Zahlen zur Christenverfolgung

Die Angriffe werfen erneut ein Schlaglicht auf die schwierige Sicherheitslage in Nigeria. Das Land kämpft mit islamistischen Aufständen im Nordosten, kriminellen Banden im Nordwesten und gewaltsamen Konflikten zwischen Hirten und Bauern in der Mitte des Landes.

Die Situation der Christinnen und Christen im Land wird unterschiedlich eingeschätzt. Laut der amerikanischen Beobachtungsstelle für bewaffnete Konflikte (ACLED) gab es in Nigeria seit 2020 rund 12.000 Angriffe auf Zivilisten, berichtet ntv. Bei diesen Attacken starben demzufolge fast 21.000 Menschen. Unter den gemeldeten Todesopfern befanden sich demnach weniger als 500 Christen, die wegen ihres Glaubens getötet wurden. Dagegen spricht das christliche Hilfswerk Open Doors allein für 2024 von 3.100 getöteten Christen in Nigeria.