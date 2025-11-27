Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Eine Frau hält die Hand einer älteren Frau.
Symbolfoto: Jasper Chamber / iStock / Getty Images Plus

ref.ch

Sterbehilfe: Slowenen lehnen assistierten Suizid ab

AuslandEthik

Ein neues Gesetz in Slowenien hätte die Sterbehilfe legalisieren sollen. Im Referendum stimmte die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger dagegen.

Die Sterbehilfe hätte für todkranke Menschen in Slowenien ermöglicht werden sollen – unter der Voraussetzung, „dass sie bei klarem Verstand sind, ihr Leiden unerträglich ist und alle Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind“. Das berichten die Reformierten Medien.

- Werbung -

Von der katholischen Kirche unterstützte Gegner des Gesetzentwurfs haben demnach das Referendum erzwungen. Am Sonntag stimmten laut ref.ch 53 Prozent der Sloweninnen und Slowenen gegen das Gesetz. 47 Prozent stimmten dafür.

Link: Slowenen lehnen begleiteten Suizid ab (ref.ch)

Seelsorge: Suizid ist immer häufiger Thema

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Weitere NEWS

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.