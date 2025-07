Während des Morgengebets: Angriff auf katholische Pfarrei in Gaza

Am 17. Juli wurde die katholische Kirche in Gaza-Stadt von einer israelischen Panzergranate getroffen. Der leichtverletzte Pfarrer ruft zum Gebet und zur Hoffnung auf.

Laut dem weltweiten katholischen Hilfswerk „Kirche in Not“ hat sich der Pfarrer der betroffenen Kirche, Gabriel Romanelli, in einer Videobotschaft zu Wort gemeldet.

Demnach habe die Gemeinde gerade das Morgengebet beendet, als eine große Explosion zu hören war. „Ich sah Teile der Wände und der Decke herunterfallen. Schrei, Staub, Trümmer – alles passierte so schnell. Sofort bin ich zu denjenigen gelaufen, die von Granatsplittern und Trümmern getroffen worden waren“, erinnert sich Pater Romanelli, der selbst am Bein verletzt wurde. Insgesamt gab es 15 Verletzte, zwei davon befänden sich immer noch im Krankenhaus.

Krieg und Hitze zermürben die Menschen

Die Umstände im Krankenhaus, in dem die Verletzten untergebracht sind, seien prekär. Die meisten Krankenhäuser im Gazastreifen seien zerstört worden. Zusätzlich zu den Kampfhandlungen macht den Menschen aktuell die große Hitze mit Temperaturen von 40 Grad und mehr zu schaffen, so der Gemeindepfarrer.

Einen Tag nach dem tödlichen Angriff hatte der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Pierbattista Kardinal Pizzaballa, gemeinsam mit dem griechisch-orthodoxen Patriarchen, Theophilus III., die katholische Gemeinde in Gaza besucht, in der sich aktuell rund 500 bis 600 Menschen befinden. „Es ist für die Menschen ein Segen, mit ihm zu beten, ihn um den Segen zu bitten, ihm zuzuhören, seinen Trost zu empfangen“, so Romanelli. Auch Papst Leo XIV. habe bereits in der Gemeinde angerufen und seine Nähe mit der Gemeinde bekundet. „Das ermutigt uns, weiterzumachen, und erinnert uns daran, dass wir nicht allein sind, auch wenn der Schmerz groß ist.“

„Wir wollen ein Zeuge der Hoffnung sein“

Pater Romanelli ergänzt: „Beten Sie für den Frieden und für ein Ende der Gewalt! Das Leben hier ist unerträglich geworden, insbesondere für schutzbedürftige Menschen. Wir beten, dass die christliche Gemeinde weiterhin ein Zeuge der Hoffnung sein kann.“