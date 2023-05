Baptisten: Mitgliederzahl gesunken, aber mehr Taufen

Seit 2018 sinkt die Mitgliederzahl des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG). Während der Corona-Pandemie brachen auch die Taufzahlen ein. Diese erholen sich nun langsam wieder.

Der BEFG hat 2022 weiter an Mitgliedern verloren. Laut Pressemitteilung verzeichnete der BEFG einen Mitgliederrückgang um rund 2,5 Prozent. Zum Stichtag hatte der Gemeindebund 73.878 Mitglieder. Das sind 1.889 weniger als im Vorjahr. 2019 waren es noch rund 80.000 Mitglieder.

Die Austritte haben laut BEFG auf hohem Niveau noch leicht zugenommen und machen etwa 44 Prozent aller Abgänge aus. Dazu kommen die Streichungen von Mitgliedern durch Gemeinden mit rund 19 Prozent. „Wie erstmals im Coronajahr 2020 gab es auch 2022 wieder mehr Austritte als Taufen, doch die Lücke ist in diesem Zeitraum kleiner geworden“, sagte BEFG-Pressesprecher Michael Gruber auf der Bundesratstagung. Die Zahl der Taufen stieg 2022 um 13 Prozent. Die der Zugänge insgesamt um etwa sechs Prozent.

Hilfsangebote des BEFG für Ortsgemeinden

Die Austritts- und Streichungsgründe seien sehr individuell, sagte Gruber. „Da gibt es Menschen, die schon längst innerlich auf Abstand sind und den Gottesdiensten fernbleiben und deshalb austreten oder auch von der Gemeindeleitung aus dem Gemeindeverzeichnis gestrichen werden.“ Es gebe aber auch Kontroversen über Sachfragen oder über die theologische Ausrichtung der Gemeinden. Und manche würden sich anderen Gemeinden anschließen. Gruber wies auf die Hilfsangebote des Bundes für Ortsgemeinden hin. So gebe es die Gemeindeberatung, Bildungsangebote der Akademie Elstal, das Projekt:Revitalisierung oder die „Neuen Horizonte“ zur Vernetzung von Gemeinden.

Die Mitgliederzahl des BEFG sinkt seit 2018. Zuvor war sie in den Jahren 2013 bis 2017 leicht angestiegen. Das lag laut BEFG „zu einem erheblichen Teil“ an zahlreichen farsisprachigen Menschen aus dem Iran und Afghanistan, die in BEFG-Gemeinden zum Glauben gefunden hatten und sich taufen ließen.

Auf der Bundesratstagung haben die Delegierten zudem ihren Präsidenten Michael Noss mit 85,7 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. „Durch Offenheit in Begegnungen, durch freundliche Hinwendung, durch Raum zum Leben geben wir der Liebe Gottes zu uns Menschen, die er in Jesus Christus gezeigt hat, eine deutliche Gestalt“, sagte Noss. Dafür wolle er sich als Präsident weiterhin einsetzen.