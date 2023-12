Baptisten und Lutheraner nähern sich in Lehrfragen an

Nach einem sechsjährigen Dialog haben sich Baptisten und Lutheraner in Lehrfragen angenähert. Noch bestehende Differenzen würden nicht als „kirchentrennend“ bewertet.

Am vergangenen Montag teilte die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands in Hannover (VELKD) mit, dass „dass zwischen Baptisten und Lutheranern weitreichende Übereinstimmungen bezüglich der Elemente des Weges zum Christsein bestehen“. „Kirchengemeinschaft auf dem Weg“ heißt das Abschlussdokument eines Dialogs, den die VELKD und der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) seit 2017 miteinander geführt haben. Die Übereinstimmungen seien so umfassend, dass die verbleibenden Unterschiede als gegenseitige Bereicherung und Herausforderung wertgeschätzt und anerkannt werden können. Keine völlige Übereinstimmung sei jedoch in der Tauftheologie festgestellt worden.

- Werbung -

Nach baptistischem Verständnis sei das persönliche Bekenntnis des Täuflings vor der Gemeinde Voraussetzung für den Vollzug des Sakraments, weshalb die Säuglingstaufe nicht als gültig anerkannt wird. Noch bestehende Differenzen würden nicht als kirchentrennend bewertet.

Die Gemeinsamkeiten gelten den Angaben zufolge besonders für das Verständnis des Abendmahls und der kirchlichen Ämter. Zum Thema Tauftheologie hieß es, die unterschiedlichen Akzentuierungen führten auf dem «Weg zum Christsein» letztlich zu demselben Ziel: ein Leben in der Nachfolge Christi. Eine volle Kirchengemeinschaft sei im Sinn der Leuenberger Konkordie jedoch nicht erreicht, denn diese setze ein gemeinsames Verständnis aller Sakramente voraus.