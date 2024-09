Berufungsprozess: Verfahren gegen Pfarrer Latzel endgültig eingestellt

Das Gerichtsverfahren gegen den Bremer Pastor Olaf Latzel ist nach Zahlung einer Geldauflage endgültig eingestellt worden. Ein innerkirchliches Disziplinarverfahren läuft noch.

„Herr Latzel hat den Betrag vollständig gezahlt und hier nachgewiesen“, bestätigte ein Sprecher des Bremer Landgerichtes auf Nachfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd). Der Bremer Pastor stand wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung vor Gericht.

In einem Berufungsprozess vor dem Landgericht hatten sich Ende August alle Beteiligten darauf geeinigt, das Verfahren einzustellen – mit der Auflage, dass der 56-jährige Theologe 5.000 Euro an das Bremer Rat-und-Tat-Zentrum für queeres Leben zahlt. Dem Beschluss war eine Entschuldigung Latzels vorausgegangen. Der Pastor der konservativen Bremer St.-Martini-Gemeinde hatte sich 2019 in einem „Eheseminar“ abfällig über die Gender-Bewegung und über Homosexuelle geäußert.

Latzel musste das Geld binnen sechs Monaten zahlen. Hätte er dies nicht getan, wäre das Verfahren wieder aufgenommen worden. Mit der nun erfolgten Zahlung werde es auf Antrag der Staatsanwaltschaft endgültig eingestellt, erklärte ein Gerichtssprecher. Zuvor hatten sich Gerichte über mehrere Jahre und in unterschiedlichen Instanzen mit dem Fall beschäftigt.

Volksverhetzung?

Mit der endgültigen Einstellung gibt es keine gerichtliche Entscheidung in der Sache, also keine juristische Bewertung, ob Latzels Worte die Menschenwürde verletzt haben und volksverhetzend waren oder nicht. Der Pastor hatte in dem Eheseminar von „Genderdreck“, „teuflischer Homolobby“ und „Verbrechern“ auf dem Christopher-Street-Day gesprochen. Ein innerkirchliches Disziplinarverfahren wegen der Äußerungen ist noch im Gange.